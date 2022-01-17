Зе Луиш сталкивался с расизмом в России: «Мне неважно, назовут ли меня черным или белым. Мы все одинаковы»

Бывший нападающий «Локомотива» и рассказал, что сталкивался с расизмом в России.

– Вы в России сталкивались с расизмом?

– Да, это нормально. Ну, могло проскальзывать что-то такое. Мне неважно, назовут ли меня черным или белым. Мы все одинаковы.

– Главное воспоминание о России?

– Победа в чемпионате. То, как фанаты выбежали на поле – этого никогда не забуду.

Я благодарен и . У меня точно нет обиды ни на клуб, ни на болельщиков. Со мной останутся только позитивные воспоминания. Я буду переживать за «Локомотив», следить и за его матчами. Тем более что там у меня остались друзья и коллеги, с которыми мы жили долгое время. Можете их спросить: было ли такое, чтобы я когда-нибудь проявил к ним неуважение? Такого не было, и я желаю всего лучшего команде.

Все нормально, жизнь продолжается, и я продолжу делать то, что люблю. Для меня было важно сейчас поделиться своими чувствами. У меня нет другой возможности рассказать фанатам, что происходило.

Честно, я хотел сделать больше для клуба. А что касается России, то я еще обязательно вернусь. Хотя бы потому, что у меня остались вещи, которые я до сих пор не забрал, – сказал форвард.