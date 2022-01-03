«Сейчас только «Ман Сити» может проиграть титул. Мы слишком отстали». Ван Дейк после 2:2 с «Челси»

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк Футбол

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился разочарованием после матча 21-го тура АПЛ против «Челси» (2:2).

«Верить несложно всегда. Мы слишком отстали. Сейчас только «Ман Сити» может проиграть титул, но случиться может все что угодно. К сожалению, мы лидировали, но упустили отрыв. Мы отдали его.

Все возможно. Мы будем концентрироваться на себе, «Челси» – на себе. Нам нужно добиваться результата. Побеждать, играть в хороший футбол.

Звучит довольно просто, но, как вы увидели, это сложно», – сказал ван Дейк.

«Ливерпуль» с «Челси» жарко зарубились – а выиграл «Сити». Быстрый лондонский камбэк приблизил Пепа к чемпионству

Опрос

«Сити» – чемпион?
3931 голос
Да, уже точно
63%
Манчестер Сити
Пока нет, «Ливерпуль» поборется
23%
Ливерпуль
Еще нет, «Челси» способен
14%
Челси

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные