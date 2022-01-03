«Сейчас только «Ман Сити» может проиграть титул. Мы слишком отстали». Ван Дейк после 2:2 с «Челси»

Защитник Вирджил ван Дейк поделился разочарованием после матча 21-го тура против «Челси» (2:2).

«Верить несложно всегда. Мы слишком отстали. Сейчас только может проиграть титул, но случиться может все что угодно. К сожалению, мы лидировали, но упустили отрыв. Мы отдали его.

Все возможно. Мы будем концентрироваться на себе, «Челси» – на себе. Нам нужно добиваться результата. Побеждать, играть в хороший футбол.

Звучит довольно просто, но, как вы увидели, это сложно», – сказал ван Дейк.

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