Тухель о фоле Мане: «Красная карточка, но судьи не проверили момент. Это трудно проглотить, но что мы можем поделать?»

Главный тренер высказался о ничьей с «Ливерпулем» (2:2) в 21-м туре .

– Что мы можем поделать? Сражаться за победу. В последнее время у нас были трудности с тем, чтобы выигрывать матчи, которые складывались в нашу пользу. Но сегодня не о чем сожалеть.

Это был блестящий футбольный матч. Мы здорово начали, а потом получили счет 0:2 из-за индивидуальных ошибок, за которые наказывают на таком уровне.

Мы перевернули ситуацию и были близки к победе. Но все было на грани – могло качнуться и в другую сторону. Мы идем дальше.

– Что скажете о желтой карточке Мане?

– В первом матче с [1:1] мы получили красную карточку ( удалили на 45-й минуте – прим. Sports.ru), судья вынес решение так быстро – они не проверили момент.

Мне очень не нравится говорить о таких вещах обычно, я не люблю ранние удаления – это может убить игру. Зрители хотят видеть игру 11 на 11, и Мане всегда должен быть на поле, потому что он блестящий футболист и прекрасный парень, но это красная карточка.

Если вы не проверяете такой момент, а потом смотрите момент с нашим голом (из-за возможного офсайда у , который в итоге был признан пассивным – прим. Sports.ru) и, возможно, отмените взятие ворот... Это трудно проглотить, но что мы можем поделать? – сказал немец.

Мане получил желтую карточку от арбитра на 15-й секунде встречи, ударив локтем Сесара Аспиликуэту в верховой борьбе.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.