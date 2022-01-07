Хави был ошеломлен, когда узнал требования Дембеле по зарплате – 43 млн евро в год

«Барселона» не может договориться с вингером Усманом Дембеле о финансовых условиях нового контракта.
По завершении этого сезона 24-летний полузащитник может стать свободным агентом, срок его нынешнего договора истекает.
Француз хочет получать в каталонской команде 43 миллиона евро в год (до вычета налогов) плюс семь миллионов в качестве бонусов.
Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщает, что главный тренер сине-гранатовых Хави был буквально ошеломлен, когда узнал о требованиях футболиста.
Финансовые запросы Дембеле являются основной причиной, почему его переход в «Баварию» практически исключен, отмечает Плеттенберг.