Хави был ошеломлен, когда узнал требования Дембеле по зарплате – 43 млн евро в год

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«Барселона» не может договориться с вингером Усманом Дембеле о финансовых условиях нового контракта.

По завершении этого сезона 24-летний полузащитник может стать свободным агентом, срок его нынешнего договора истекает.

Француз хочет получать в каталонской команде 43 миллиона евро в год (до вычета налогов) плюс семь миллионов в качестве бонусов.

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщает, что главный тренер сине-гранатовых Хави был буквально ошеломлен, когда узнал о требованиях футболиста.

Финансовые запросы Дембеле являются основной причиной, почему его переход в «Баварию» практически исключен, отмечает Плеттенберг.

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