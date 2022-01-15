Орлов о Фарке в «Краснодаре»: «Большой риск. Он ничем не прославился»

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал назначение Даниэля Фарке главным тренером .

«Брать Даниэля Фарке – большой риск. Он ничем не прославился на тренерском поприще. Все-таки «Краснодар» – такая команда, где хотелось бы видеть тренера, который создаст команду.

Наверное, Галицкий понял, что русскоговорящие тренеры не соответствуют его требованиям, которые он предъявляет к наставнику команды. В наших клубах надо молодежь учить играть в футбол, а иностранные тренеры готовы тренировать только сборные.

На мой взгляд, нужен концептуальный специалист, который мог бы заняться и молодым поколением. А сейчас иностранец поставит свои условия и будет требовать усиления состава со стороны, новых трансферов.

У нас слишком разный менталитет с европейцами. Найти хорошего тренера – это сильный анализ всех слабых и сильных сторон. Никто не знает его возможности», – отметил Орлов.

У Галицкого просто не осталось вариантов в России. Наших тренеров редко волнует стиль, только победы любой ценой