Галицкий был в восторге от Фарке после первой встречи. Немец перевел все его интервью и изучил все про «Краснодар»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Даниэль Фарке Чемпионат.com Футбол

Стали известны детали переговоров «Краснодара» с тренером Даниэлем Фарке.

Отмечается, что немецкий специалист поразил владельца команды Сергея Галицкого и остальное руководство на первой же встрече.

Переговоры проходили в Дубае.

«Перед переговорами с боссами «Краснодара» Даниэль изучил все про «Краснодар». Он даже перевел все интервью с Галицким, чтобы быть в курсе всего.

Также Фарке представил свое видение развития команды. Галицкий был в восторге», – сообщил источник «Чемпионата».

Окончательно с кандидатурой немецкого тренера в краснодарском клубе определились около недели назад. Все остальное время стороны согласовывали детали и готовились к сборам.

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