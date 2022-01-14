Галицкий был в восторге от Фарке после первой встречи. Немец перевел все его интервью и изучил все про «Краснодар»

Стали известны детали переговоров «Краснодара» с тренером Даниэлем Фарке.
Отмечается, что немецкий специалист поразил владельца команды Сергея Галицкого и остальное руководство на первой же встрече.
Переговоры проходили в Дубае.
«Перед переговорами с боссами «Краснодара» Даниэль изучил все про «Краснодар». Он даже перевел все интервью с Галицким, чтобы быть в курсе всего.
Также Фарке представил свое видение развития команды. Галицкий был в восторге», – сообщил источник «Чемпионата».
Окончательно с кандидатурой немецкого тренера в краснодарском клубе определились около недели назад. Все остальное время стороны согласовывали детали и готовились к сборам.
«В гробу карманов нет». Галицкий прервал молчание: он серьезно болеет и все еще мечтает об 11 воспитанниках
«Краснодар» меняет курс: после отказа от Тухелей берет почти Тухеля (дружат, вместе работали в «Дортмунде»)