Криштиану Роналду: «Будет очень грустно, если Португалия не попадет на ЧМ. Но я верю, что мы выйдем туда. Будет битва»

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящих стыковых матчей за право выхода в финальную часть ЧМ-2022.

В полуфинале стыков Португалия сыграет с Турцией, а в случае победы встретится с Италией.

«Будет очень грустно, если мы не попадем на чемпионат мира, но я по-прежнему верю, что мы выйдем туда. В футболе и жизни бывают трудные времена, но если падаешь, должна быть возможность подняться.

Я верю, что Португалия сыграет на чемпионате мира. Мы знаем, что у нас впереди одна или две трудные битвы. Я верю.

В марте мы будем готовы, будет битва. Жизнь такова, что идеального сценария не бывает. Мы должны принимать вещи такими, какие они есть, встречать все лицом к лицу. Когда наступит март, мы будем готовы», – заявил игрок «Манчестер Юнайтед».

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