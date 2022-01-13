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    Роналду о сравнениях с Леброном и Брэди: «Ни в одном виде спорта нет нагрузок как в футболе»

    Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Леброн Джеймс Лейкерс премьер-лига Англия НБА Тампа-Бэй Том Брэди Футбол

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, обсуждая спортивное долголетие, прокомментировал сравнения с 44-летним квотербеком «Тампы» Томом Брэди и 37-летним форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

    «Я думаю, тут важно отметить разницу между видами спорта. Вы упомянули блистательных спортсменов, которые выступают уже много лет.

    Но, на мой взгляд, ни в одном другом виде спорта нет таких нагрузок, как в футболе. Скажем, в НБА есть длительные периоды отдыха. Но я не хочу развивать эту тему», – сказал 36-летний португалец.

    Роналду о возрасте: «Чувствую себя на 30. Хочу понять, буду ли играть до 40-42. Но главное – получать удовольствие»

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