Невилл может баллотироваться на пост мэра Манчестера в 2024-м. Экс-защитник «МЮ» вступил в Лейбористскую партию

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл вступил в Лейбористскую партию, одну из двух ведущих политических партий в Соединенном Королевстве.

Экс-футболист может принять участие в выборах мэра Манчестера, которые пройдут в 2024 году, пишет журналист The Guardian Джим Уотерсон.

Британский политик Люси Пауэлл, входящая в Теневой кабинет официальной оппозиции Великобритании и являющаяся членом Лейбористской партии, поприветствовала Невилла.

«Очень рада, что Гари наконец-то с нами. Мы довольно долгое время обсуждали это с ним. Я думаю, что он более чем способен проложить собственный путь в мире политики! С нетерпением жду возможности помочь», – написала Пауэлл в твиттере.

Ранее стало известно, что Невилл принял участие в инициативе Лейбористской партии, деятели которой призывают включить мизогинию (или женоненавистничество) в список преступлений, совершаемых на почве ненависти.

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