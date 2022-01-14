Дани Алвес, Коутиньо, Винисиус и Фред вызваны в сборную Бразилии. Клаудиньо и Малком – нет

Стал известен состав сборной Бразилии на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022.

Бразильская команда встретится с Эквадором (28 января) и Парагваем (1 февраля).

В состав сборной не попали полузащитники и Клаудиньо, которые в сентябре со скандалом досрочно покинули расположение сборной.

Вратари: («Ливерпуль»), («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»).

Защитники: («Барселона»), Эмерсон («Тоттенхэм»), («Ювентус»), Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед»), («Реал»), («ПСЖ»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), («Челси»).

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Жерсон («Марсель»), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Бруно Гимараэс, Лукас Пакета (оба – «Лион»).

Нападающие: Рафинья («Лидс»), Антони («Аякс»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Матеус Кунья («Атлетико»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»).