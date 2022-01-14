Дани Алвес, Коутиньо, Винисиус и Фред вызваны в сборную Бразилии. Клаудиньо и Малком – нет

Стал известен состав сборной Бразилии на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022.
Бразильская команда встретится с Эквадором (28 января) и Парагваем (1 февраля).
В состав сборной не попали полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо, которые в сентябре со скандалом досрочно покинули расположение сборной.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»).
Защитники: Дани Алвес («Барселона»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Алекс Сандро («Ювентус»), Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Тиаго Силва («Челси»).
Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Жерсон («Марсель»), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Бруно Гимараэс, Лукас Пакета (оба – «Лион»).
Нападающие: Рафинья («Лидс»), Антони («Аякс»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Матеус Кунья («Атлетико»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»).