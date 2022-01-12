«Роналду больше любого тренера, который придет в «МЮ». Я бы его выставил. Он не для современной игры». Экс-игрок «Арсенала» Гроувз о Криштиану

Бывший игрок «Арсенала» Перри Гроувз высказался о том, как форвард влияет на игру .

– Что бы вы сделали в первую очередь, если бы вас пригласили в «МЮ»?

– Удостоверился бы, что там нет Криштиану Роналду. Я бы его выставил, потому что он больше любого тренера, который придет в «МЮ». Допустим, назначают Почеттино. И Роналду будет больше, чем Почеттино. А иметь в составе игрока, который важнее тренера, нельзя.

Роналду будет забивать, но если вы хотите прогрессировать, играть в современный футбол с высокой интенсивностью и демонстрировать прессинг, то это не про Криштиану.

Нужно иметь четкое понимание и философию, нужно знать, куда движется клуб. Я думаю, руководство «МЮ» показало гордыню. Мы «Юнайтед», мы можем покупать лучших футболистов. Им не нужен был Санчо, им не нужен был Роналду. Это был жест тщеславия. У них есть все детали головоломки, но они не подходят друг к другу, – сказал Гроувз.

В этом сезоне 36-летний португалец забил 14 голов в 22 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Его статистика – здесь.

Роналду не попал в тройку The Best от ФИФА – впервые за почти 15 лет. Хоть здесь Левандовски опередит Месси?