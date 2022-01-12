Журова о лимите: «Не хотелось бы, чтобы его увеличили, я патриот. Куда идти молодым отечественным футболистам? Их в Европе никуда не берут»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

«Тема лимита на легионеров в РПЛ – как монета из «Орла и Решки». Давайте говорить честно: когда играют хорошие легионеры, повышается зрелищность чемпионата. Но с другой стороны – куда идти молодым отечественным футболистам? Их в Европе никуда не берут, а у нас много целеустремленных детей.

Поэтому наши молодые российские футболисты теряют квалификацию, их место занимают легионеры. Уже дальше из этих ребят формируется сборная России. Начинается палка о двух концах: болельщики требуют зрелищности, а набирать качественных футболистов российских футболистов мы не можем из-за лимита.

Проблема сборной России состоит в том, что перспективный молодой футболист уходит играть в низшие лиги и теряет там свой талант, потому что кто-то и где-то его не увидел раньше. Конечно, у всех разное развитие в плане карьеры – у кого-то после 20 лет, а у кого-то позже. К сожалению, это часто происходит.

Я придерживаюсь позиции поддерживать своих ребят, россиян! Мне бы не хотелось, чтобы увеличили лимит на легионеров в . Я патриот! Но болельщикам хочется зрелищности. Я считаю, что нужно создать свой красивый футбол», – сказала Журова.