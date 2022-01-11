Гендиректор «Зенита» о Сергееве: «При лимите хорошие российские игроки дефицитны, но «бьют не по паспорту, а по физиономии» в конечном итоге»

Генеральный директор прокомментировал трансфер форварда «Крыльев Советов» .

«Из потенциальных кандидатов на позиции форвардов выбор пал на Сергеева по итогам его выступления за «Крылья Советов» в ФНЛ и в этом сезоне. Результативность, работоспособность, разносторонность, что не могло не привлечь внимание наших скаутов и главного тренера Сергея Семака.

И, в частности, нашло отражение в вызове Ивана в национальную сборную. Паспорт? При нынешнем лимите хорошие российские игроки особенно дефицитны, но в конечном итоге «бьют не по паспорту, а по физиономии», – сказал Медведев.

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2024/25. В текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.