Суперкубок Италии. «Интер» – «Ювентус». 0:1 – Маккенни открыл счет. Онлайн-трансляция

В матче за Суперкубок Италии «Интер» играет с «Ювентусом» на «Сан-Сиро».
Миланцы выиграли Серию А в сезоне-2020/21, а туринцы победили в розыгрыше Кубка Италии.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Матч показывает сервис Okko.
- Дата проведения
- 12 января, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 0:1 – 25 Маккенни.
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Интер –
Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес.
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Ювентус –
Перин, Де Шильо, Кьеллини, Ругани, Алекс Сандро, Маккенни, Рабьо, Локателли, Кулусевски, Бернардески, Мората.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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