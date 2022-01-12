Суперкубок Италии. «Интер» – «Ювентус». 0:1 – Маккенни открыл счет. Онлайн-трансляция

В матче за Суперкубок Италии играет с на «Сан-Сиро».

Миланцы выиграли Серию А в сезоне-2020/21, а туринцы победили в розыгрыше Кубка Италии.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч показывает сервис Okko.

Суперкубок Италии

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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