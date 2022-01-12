Суперкубок Италии. «Интер» – «Ювентус». 0:1 – Маккенни открыл счет. Онлайн-трансляция

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В матче за Суперкубок Италии «Интер» играет с «Ювентусом» на «Сан-Сиро». 

Миланцы выиграли Серию А в сезоне-2020/21, а туринцы победили в розыгрыше Кубка Италии.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч показывает сервис Okko.

Суперкубок Италии

Интер – Ювентус 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
12 января, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 25 Маккенни.
ИнтерХанданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес.
ЮвентусПерин, Де Шильо, Кьеллини, Ругани, Алекс Сандро, Маккенни, Рабьо, Локателли, Кулусевски, Бернардески, Мората.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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