Хави: «Реал» сейчас лучший в Испании, возможно. Но мы можем доставить им проблем»

Главный тренер «Барселоны» рассказал о подготовке команды к полуфинальному матчу Суперкубка Испании против .

«Для нас это вызов, возможность выйти в финал и побороться за титул. Этот матч может стать поворотной точкой. Хотим проявить себя и надежно сыграть в обороне.

«Реал» в отличной форме, возможно, они сейчас лучшие в Испании, если отталкиваться от таблицы.

непредсказуемы, мы должны использовать свои сильные стороны и побороться. Знаем, что можем доставить им проблем. Будем бороться до конца.

Я пережил немало класико. Был фаворитом и при этом не выигрывал – и наоборот. В «Барсе» перестройка, мы стараемся все наладить, «Мадрид» в отличной форме.

Но это ничего не значит, игра непредсказуема, мы постараемся показать свой футбол, показать свой стиль, но это будет непросто, потому что нам будет противостоять команда, которая, на мой взгляд, сейчас в наилучшей форме в Ла Лиге», – сказал Хави.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится 12 января в Саудовской Аравии. Начало – в 22:00 по московскому времени.