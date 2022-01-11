Пике про 1:2 с «Реалом» в октябре: «Несправедливо. Сейчас мы можем причинить им боль, расстановка сил изменилась»

Защитник «Барселоны» поделился воспоминаниями о матче 10-го тура против (1:2), который прошел в октябре на «Камп Ноу».

«Несправедливый результат, они не должны были уезжать с «Камп Ноу» с тремя очками. У Деста был момент при счете 0:0, который мог изменить ход игры. Они забили с первого же подхода к нашим воротам.

Тогда мы были эмоционально слабее, нас было легче уязвить. Расстановка сил изменилась. Мы помним о той игре и надеемся извлечь из нее пользу».

О «Реале»

«Они пользуются той же базой, что принесла им много успехов в прошлом. В центре поля играют Каземиро, Кроос и Модрич, которые очень хорошо друг друга знают. В последние годы они играют на очень высоком уровне.

В атаке у «Реала» – Бензема и Винисиус, которые потрясающе выступают в этом сезоне. Это касается и числа забитых ими голов, и качества их игры. Этой команде комфортно без мяча. Они делают ставку на скорость Винисиуса или полузащиту, которая просто отдает мяч Бензема.

Это та же самая база, что и несколько лет назад. Мы хорошо знаем «Реал» и понимаем, что у них высокий уровень, но мы можем причинить им боль», – сказал Пике.

Завтра сыграет с «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.