Березуцкий об отсутствии замены Влашичу: «Могу сказать в прессе, жене на кухне. С собакой могу поговорить. Ситуация не изменится»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о переходе полузащитника в «Вест Хэм» и ожиданиях от зимнего трансферного окна.

– Летом ушел ключевой игрок в атаке ЦСКА – Влашич. Никого не купили на его место. Ты, наверное, как тренер можешь сказать: «Ребят, чтобы мы боролись за тройку, нам нужен игрок».

– Давай так. Футбольный клуб ЦСКА не хочет покупать игроков. Я приду и скажу: «Мне нужен игрок». Но если нет возможности...

Я могу тебе об этом сказать, могу в прессе сказать, могу сказать жене на кухне. С собакой могу поговорить. Но ситуация-то от этого не изменится. Я стараюсь оценивать эти вещи более глобально. Естественно, я понимаю какие-то причины, хотя там есть и косвенные, есть своеобразные причины, почему мы не усилились летом, хотя бы в конце трансферного окна.

Сейчас, когда я тебе говорю, что усиление будет, я говорю, что есть возможность для усиления. Это не значит, что оно будет. Может быть, не договоримся, может, игрок будет не подходить, много вариантов. Но то, что оно вполне возможно, это так.

– Сколько игроков может оказаться в ЦСКА зимой? Ты ждешь троих, четверых или одного?

– Я жду восемь, но это же тоже должно все быть адекватно. Если мы говорим про усиление как таковое, я думаю, что три игрока будет достаточно, – сказал Березуцкий.