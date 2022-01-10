Азмун присоединится к «Зениту» на сборе в Дубае. Игрок еще не принял решения о будущем

Будущее форварда «Зенита» еще не определено.

По информации Bobsoccer, и у Азмуна, и у «Зенита» есть конкретные предложения от нескольких европейских клубов, в том числе от . Однако договоренности о переходе в какой-либо европейский клуб у Азмуна нет.

«Зенит» предложил иранцу новый контракт на очень выгодных для футболиста условиях. Азмун присоединится к команде на сборе в Дубае, где в процессе общения с тренерским штабом и руководством клуба и определится судьба форварда.

Сторона Азмуна до сих пор не приняла окончательного решения. Консультации идут в том числе с бывшим тренером «Рубина» и «Ростова» , близким к Азмуну.

Утверждается, что «Зенит» не будет настаивать на продлении договора, если получит выгодное с экономической точки зрения предложение.

Ранее сообщалось, что предложил Азмуну контракт на 4 года, клуб готов ждать до конца января. В то же время «Лион» предложил «Зениту» 3 млн евро за Азмуна. Но питерский клуб хочет больше за игрока, срок контракта которого истекает летом.

В текущем сезоне 27-летний нападающий забил 7 мячей в 15 матчах РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.