Гендиректор «Зенита»: «Азмун зимой не уйдет без возможности замены на игрока уровнем не ниже»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал условие для возможного ухода нападающего Сердара Азмуна в другой клуб в зимнее трансферное окно.
«Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем по крайней мере не ниже он в зимнее окно никуда не уйдет», – сказал Медведев.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Азмуну контракт на 4 года, клуб готов ждать до конца января. В то же время «Лион» предложил «Зениту» 3 млн евро за Азмуна. Но питерский клуб хочет больше за игрока, срок контракта которого истекает летом.
В текущем сезоне 27-летний нападающий забил 7 мячей в 15 матчах РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.