Гендиректор «Зенита»: «Азмун зимой не уйдет без возможности замены на игрока уровнем не ниже»

Генеральный директор «Зенита» назвал условие для возможного ухода нападающего в другой клуб в зимнее трансферное окно.

«Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем по крайней мере не ниже он в зимнее окно никуда не уйдет», – сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что предложил Азмуну контракт на 4 года, клуб готов ждать до конца января. В то же время «Лион» предложил «Зениту» 3 млн евро за Азмуна. Но питерский клуб хочет больше за игрока, срок контракта которого истекает летом.

В текущем сезоне 27-летний нападающий забил 7 мячей в 15 матчах . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.