ЦСКА договорился с Языджи. Его арендуют у «Лилля» с обязательным выкупом (Star)

Переход полузащитника Юсуфа Языджи из «Лилля» в ЦСКА согласован, утверждает турецкое медиа Star.

Московский клуб договорился с хавбеком об условиях контракта. Ожидается, что официально о трансфере объявят в ближайшее время. ЦСКА арендует игрока с обязательным выкупом.

В этом сезоне игрок сборной Турции провел 22 матча в составе «Лилля» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

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