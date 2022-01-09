ЦСКА договорился с Языджи. Его арендуют у «Лилля» с обязательным выкупом (Star)

Теги ЦСКА Лилль премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Юсуф Языджи Футбол

Переход полузащитника Юсуфа Языджи из «Лилля» в ЦСКА согласован, утверждает турецкое медиа Star.

Московский клуб договорился с хавбеком об условиях контракта. Ожидается, что официально о трансфере объявят в ближайшее время. ЦСКА арендует игрока с обязательным выкупом.

В этом сезоне игрок сборной Турции провел 22 матча в составе «Лилля» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

ЦСКА хочет Юсуфа Языджи из «Лилля»: он нестабильный, но одержим саморазвитием – даже нанял тренера по сну

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные