Восстановление Погба после травмы затягивается. Он вернется к тренировкам через 4-5 недель

Восстановление полузащитника после травмы затягивается.

«Насколько я знаю, пройдет еще 4-5 недель, прежде чем он будет готов тренироваться. В данный момент он не входит в общую группу на тренировках, и даже если он вернется, потребуется некоторое время», – сказал главный тренер «Юнайтед» .

Погба восстанавливается после мышечной травмы бедра. Он не выходил на поле после матча Лиги чемпионов с «Аталантой», который состоялся 2 ноября (2:2).

С подробной статистикой француза можно ознакомиться здесь.