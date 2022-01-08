Восстановление Погба после травмы затягивается. Он вернется к тренировкам через 4-5 недель

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Ральф Рангник Поль Погба Футбол

Восстановление полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба после травмы затягивается.

«Насколько я знаю, пройдет еще 4-5 недель, прежде чем он будет готов тренироваться. В данный момент он не входит в общую группу на тренировках, и даже если он вернется, потребуется некоторое время», – сказал главный тренер «Юнайтед» Ральф Рангник.

Погба восстанавливается после мышечной травмы бедра. Он не выходил на поле после матча Лиги чемпионов с «Аталантой», который состоялся 2 ноября (2:2).

С подробной статистикой француза можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные