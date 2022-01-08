Погба еще не решил, продлит ли контракт с «МЮ». Клуб не делал ему предложений с лета

Будущее полузащитника остается неопределенным.

Как пишет Sky Sports, француз еще не решил, будет ли подписывать новый контракт с «Юнайтед». Срок нынешнего соглашения хавбека истекает летом.

«Манчестер Юнайтед» предложил футболисту новый контракт минувшим летом. Погба и не принял, и не отклонил его. Новых предложений со стороны клуба игроку не поступало.

Сейчас Погба сконцентрирован на восстановлении от травмы и возвращении в состав «МЮ». Он получил травму в ноябре, находясь в сборной Франции, и пропустил уже 11 матчей «Юнайтед».

У Поля есть право подписать предварительный контракт с зарубежным клубом в январе, но, скорее всего, игрок им не воспользуется и дождется лета, чтобы определиться с будущим.

Статистику 28-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.