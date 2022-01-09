«Несуществующий пенальти. ВАР должен был отменить его». Тренер «Валенсии» Бордалас о матче с «Реалом»

Главный тренер «Валенсии» Пепе Бордалас отреагировал на эпизод, произошедший в конце первого тайма выездного матча команды с (1:4) в 20-м туре .

На 41-й минуте главный судья назначил пенальти в ворота гостей после того, как защитник в своей штрафной площади столкнулся с хавбеком мадридцев Каземиро. 11-метровый реализовал форвард Карим Бензема.

– На боковой линии я не видел эпизод достаточно четко, но в перерыве пересмотрел. Это несуществующий пенальти.

Понимаю, что судья может интерпретировать его как пенальти, но ВАР существует не просто так, а чтобы исправить ситуацию. Альдерете выигрывает борьбу, искусно играет, падает, и судья свистит. Такова моя интерпретация.

– Что скажете о твите «Валенсии» об ограблении?

– Нельзя говорить об ограблении, но можно сказать об игре, которая обусловила ход матча. Я не понимаю, как такое может происходить в наше время, когда есть ВАР, то есть технология, которая позволяет отменить пенальти, который не является пенальти, – сказал Бордалас.