Глава «Ньюкасла» аль-Румайян с телохранителями посетил раздевалку команды после вылета из Кубка от клуба 3-й лиги

«Ньюкасл» потерпел поражение в 3-м раунде Кубка Англии и покинул турнир.

Команда, приобретенная в начале октября консорциумом, включающим Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, уступила клубу из третьей лиги Англии – (0:1).

После матча раздевалку «Ньюкасла» посетили руководители клуба – президент Ясир аль-Румайян и директор .

The Telegraph отмечает, что аль-Румайян зашел в раздевалку с телохранителями.

«Они заходили посмотреть игроков. Меня в этот момент не было в раздевалке, мы пообщались после. Они очень поддержали игроков и подчеркнули тот факт, что мы вместе боремся за то, чтобы остаться в . Они очень поддерживают всех», – сказал главный тренер .

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