Рангник шокирован ситуацией в «Манчестер Юнайтед» и недоволен физподготовкой команды

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ральф Рангник Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник испытывает негативные эмоции.

63-летний тренер был шокирован тем, как «МЮ» регрессировал и насколько серьезные проблемы испытывает клуб, сообщает Daily Mail со ссылкой на близких к немецкому специалисту людей.

Рангник понял, что будет даже сложнее, чем он ожидал. Его тренерский штаб также считает, что физическая подготовка команды хуже, чем ожидалось.

В «МЮ» неспокойно: Рангник разочаровал Криштиану и других, тактика слишком сложная, в раздевалке группировки

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