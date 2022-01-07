«МЮ» никого не купит в январе. Рангнику не дадут деньги на трансферы (Talksport)

Маловероятно, что усилит состав в зимнее трансферное окно.

Как утверждает Talksport, клуб не станет выделять средства на трансферы под главного тренера Ральфа Рангника, назначенного до конца сезона.

«Юнайтед» не хочет торопиться и летом планирует вложиться в центрального полузащитника. С клубом связывают хавбека и игрока .

В «МЮ» неспокойно: Рангник разочаровал Криштиану и других, тактика слишком сложная, в раздевалке группировки