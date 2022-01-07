«МЮ» никого не купит в январе. Рангнику не дадут деньги на трансферы (Talksport)

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Маловероятно, что «Манчестер Юнайтед» усилит состав в зимнее трансферное окно.

Как утверждает Talksport, клуб не станет выделять средства на трансферы под главного тренера Ральфа Рангника, назначенного до конца сезона.

«Юнайтед» не хочет торопиться и летом планирует вложиться в центрального полузащитника. С клубом связывают хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса и игрока «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.

В «МЮ» неспокойно: Рангник разочаровал Криштиану и других, тактика слишком сложная, в раздевалке группировки

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