Маркус Рэшфорд: «Все в «МЮ» разочарованы последними результатами. Но я безгранично уважаю тренера и клуб»

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался о выступлениях команды в текущем сезоне.

«Читал о том, что я перестал писать в твиттере, но разве какие-то слова могут быть важнее работы на поле? Мы все разочарованы последними результатами, но также нас огорчает и то, что в новостях ставят под сомнение нашу преданность не только тренеру и его штабу, но и клубу. 

Я безгранично уважаю и тренера, и клуб, стремлюсь улучшить свою игру под руководством этих специалистов. Я не обижен и не недоволен. Разочарован ли я своей игрой в некоторых из последних матчей? Разумеется. Я свой главный критик. Начало сезона выдалось сложным, но я намерен доказать, что могу приносить пользу.

Моя страсть, моя преданность клубу никогда не должны быть под вопросом. Я люблю этот клуб», – написал Рэшфорд.

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