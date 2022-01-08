Мерсон о Рангнике: «О нем говорили так, будто он гений и изобрел футбол. Но «МЮ» так же плох, как при Сульшере!»

Бывший нападающий «Арсенала» оценил работу в роли главного тренера «Брайтона» и высказался о Ральфе Рангнике и «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» упускает интересный вариант в лице Грэма Поттера – как и остальные клубы . Он не станет следующим тренером , но, скажем, если выиграет Кубок Англии в этом сезоне, он ведь получит более серьезную работу, правда?

Есть ощущение, будто английских тренеров для больших клубов не существует, им редко дают возможность поработать на таком уровне. Но я думаю, что Поттер – отличный тренер. «Брайтон» устроил «Челси» настоящую трепку, потом выиграл в гостях у «Эвертона». Также команда играет в приятный футбол. Поттер точно знает, что он делает. Не его ли Гвардиола назвал лучшим молодым тренером в стране?

Я не вижу причин, почему он не мог бы возглавить «МЮ». «Брайтон» играет здорово, а представьте, что было бы, если бы у Поттера были такие футболисты, как у «МЮ»? Но все мы знаем, что этого не случится. Он недостаточно модный тренер. Но на месте фанатов «МЮ» я бы, глядя матчи «Брайтона», размышлял о том, что неплохо бы такой футбол и на «Олд Траффорд» видеть.

Я вообще не уверен насчет . Он пришел в команду, и все начали говорить о нем так, будто он изобрел футбол и является каким-то гением. Но «МЮ» так же плох, как при Сульшере! Ничего ведь не изменилось, правда? Давайте по-честному.

Что не так с «Юнайтед»? Да все! Я смотрел его матч против «Вулвз» (0:1). В полузащите вышли Мактомини и Матич, и Моутинью и Невеш их растерзали – а тренер целый час сидел и ничего не делал. Моутинью 35 лет – а он главный человек в шоу, устроенном на «Олд Траффорд». Он был лучшим на поле. В такие моменты видно, что у «МЮ» все не так.

Бруну неплохо вошел в игру, но Рангник убрал Гринвуда, который был лучшим в составе «МЮ»! Рэшфорд ничего не показал, Санчо не хватает уверенности. Он бежит в сторону защитника, разворачивается и отдает пас назад!

«МЮ» был плох во всех отношениях, это был ужас. Можно ли представить, что команда Поттера играет так же? Не думаю.

Пригласить Рангника – это был самый простой вариант, менеджеры поленились. Игроки знают, что долго он работать не будет. Нужно было все сделать правильно, когда Сульшера уволили. Теперь я не вижу способов все исправить», – отметил Мерсон.