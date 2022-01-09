Бензема забил 301 гол в 584 матчах за «Реал». Лишь у Роналду, Рауля и Ди Стефано мячей больше

дома обыграл «Валенсию» (4:1) в 20-м туре .

Счет на 43-й минуте открыл форвард , реализовав пенальти. На 88-й он забил свой второй мяч в этой игре.

Теперь на счету француза 301 гол за мадридский клуб в 584 матчах во всех турнирах.

Лишь трем другим футболистам удавалось достичь этой отметки: (450 голов), Раулю (323) и (308).

Подробно со статистикой Бензема, выступающего за «Реал» с 2009 года, можно ознакомиться здесь.

«Реал Мадрид» разгромил «Валенсию» – 4:1. Бензема и Винисиус сделали по дублю