Хави про 1:1 с «Гранадой»: «Такое кино уже было с «Осасуной». «Барса» потеряла 2 жизненно важных очка»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 20-го тура с «Гранадой» (1:1).

«Такое кино мы уже видели в Памплоне (в матче против «Осасуны» (2:2) – прим. Sports.ru). Мы должны знать, как защищаться, владея мячом, а также быть более терпеливыми.

Сегодня из-за индивидуальных ошибок мы часто теряли мяч. Надо относиться к этому более самокритично. Это были наши ошибки. Мы потеряли два жизненно важных очка.

Я очень доволен тем, что забил Люк де Йонг, но рассержен из-за потери очков», – сказал .

«Барселона» не проигрывает 6 матчей: 3 победы, 3 ничьих. Дальше – «Реал»