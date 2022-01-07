«Ливерпуль» предложил 70 млн евро за Луиса Диаса. «Порту» требует 80 млн (Correio da Manhã)

заинтересован в приобретении полузащитника этой зимой.

Английский клуб сделал предложение в размере 70 миллионов евро, сообщает LFC Transfer Room со ссылкой на Correio da Manhã.

Однако «Порту» хочет продать колумбийца за 80 миллиона, воспользовавшись тем, что конкурентами «красных» в борьбе за игрока являются и .

Ранее в Португалии уже писали, что «Ливерпуль» близок к покупке Диаса, однако, по другим данным, мерсисайдцы не работают над этим трансфером.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.