«Не подписав Роналду, «Ман Сити» увернулся от пули. От Криштиану много проблем. Порой нужно держать рот закрытым». Синклэйр об «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Сити» Тревор Синклэйр высказался о влиянии на результаты .

«Я начинаю думать, что увернулся от пули, не подписав Роналду. Я действительно так считаю. Посмотрите, у скольких игроков «Манчестер Юнайтед» проблемы – Санчо, Рэшфорд.

Нужно знать свое место. Ты футболист, клуб тебя нанимает. Порой нужно держать рот закрытым. Вот что ты должен делать.

Я думаю, Криштиану создает много проблем для команды. Дело не в том, что он мало забивает в последних матчах, а в том, что, когда Сульшер ушел, пришел Кэррик и уже через одну игру оставил Роналду в запасе.

Мне просто кажется, что это один из тех трансферов, что на бумаге выглядят отлично, а на практике вовсе не хороши», – сказал Синклэйр.