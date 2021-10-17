«Трусливый отбор. Роналду сошла с рук уже парочка таких». Синклэйр о подкате Криштиану под де Брюйне

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Бывший полузащитник сборной Англии Тревор Синклэйр, ранее выступавший за «Манчестер Сити», высказался о подкате нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду под Кевина де Брюйне в манчестерском дерби.

«Дешево. Сначала в отбор пошел Бруну Фернандеш. Он упал, и к делу приступил Роналду. Знаю, что он шел одной ногой, но он прыгнул шипами вперед. Думаю, это немного некрасиво.

Это небольшое разочарование, но это ненормально. Надеюсь, де Брюйне в порядке, потому что это действительно некрасивый, трусливый отбор. Ему сошла с рук уже парочка таких. То же самое было с Кертисом Джонсом [в игре против «Ливерпуля»].

У него вспыльчивый характер, потому что он победитель. Роналду не любит проигрывать», – сказал Синклэйр для talkSPORT. 

Роналду получил желтую карточку в игре с «Ливерпулем». Он пинал мяч, находившийся у паха Джонса

Фото: EPA/Vostock Photo/PETER POWELL

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