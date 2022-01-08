Виктор Файзулин: «В «Зените», который брал Кубок УЕФА, были русские, выросшие без лимита. Сейчас наши клубы стоят на месте»

Бывший полузащитник оценил уровень российского футбола, а также высказался о влиянии лимита на него.

– Есть ощущение, что разрыв с Европой начал увеличиваться. Возьмем клубы Польши, Чехии, скандинавские команды: они как будто догоняют, а мы стоим на месте и, с другой стороны, еще больше отстаем от сильнейших европейских держав, которые идут вперед.

– Еще несколько лет назад надеялись на то, что сможем обойти Францию в таблице коэффициентов УЕФА, опережали Португалию! Сейчас кажется, что это был сон. С чем связываете такой откат назад?

– Я недавно анализировал, так вот эпоха «Зенита», который выигрывал Кубок УЕФА и побеждал в чемпионате России с Лучано Спаллетти – показательный пример. Там были ребята русские, которые воспитывались и закалялись без лимита. В какой-то момент ввели лимит, и как раз эти закаленные русские ребята заняли уже плотно свои позиции в топ-клубах.

Я воспитывался без лимита, а лимит ввели, когда мои сверстники, и я в том числе, были уже готовы играть. Не было с нами такого, что мы изначально с лимитом воспитывались. А что сейчас? Приходят легионеры не такого высокого уровня. Либо некомпетентные люди их берут, либо владельцы клубов не готовы платить деньги за хороших легионеров, – сказал Файзулин.