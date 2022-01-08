Виктор Файзулин: «Спартак» в 90-е был гегемоном, никого и близко не было. У «Зенита» сейчас не такое преимущество»

Бывший полузащитник высказался об уровне нынешнего состава сине-бело-голубых.

– Какое впечатление производит на вас «Зенит» в текущем сезоне? Команда пробилась в евровесну и ушла на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата России.

– Временами в этом сезоне «Зенит» вообще был просто устрашающим по своей силе для соперников. Моментами такое наблюдалось, «Зенит» доминировал. Если бы сопутствовали удача и везение, то могли бы дальше и в Лиге чемпионов пройти. А так в целом все закономерно.

– «Зенит» стал заметно сильнее по сравнению с предыдущим розыгрышем Лиги чемпионов. С чем вы это связываете?

– Удачно, конечно, Клаудиньо влился в команду, а Богданович удачно нашел баланс с составом. Даже ловил себя на мысли недавно, что «Зенит» ну очень сильный, и обыграть его очень сложно.

– В 90-е годы прошлого столетия настоящим гегемоном был московский «Спартак». Можно ту эпоху сравнить с нынешней, когда «Зенит» в России берет титул за титулом?

– Тот «Спартак» играл в моем детстве. Считаю, что тогда «Спартак» был вообще единоличным лидером и никого близко не было рядом. Фрагментами выскакивали «Алания», «Ротор», но это были эпизоды. Похожа та футбольная эпоха на нынешнюю, но красно-белые были большим гегемоном. Не такое явное преимущество сейчас у «Зенита» над остальными, как у в 90-е.

– Вы видите команду, которая может навязать «Зениту» реальную борьбу за чемпионство?

– По инерции, наверное, будет сражаться. Но я бы еще не списывал со счетов, – сказал Файзулин.