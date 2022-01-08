Менди обвиняют в 8 преступлениях на сексуальной почве. Защитника «Ман Сити» освободили под залог до 24 января

Стало известно, до какого момента защитника отпущен под залог.

Футболиста освободили под залог до 24 января. На этот день назначено судебное разбирательство по уголовному делу, обвиняемым по которому является француз.

Менди обвиняют в восьми случаях преступлений на сексуальной почве по отношению к пяти разным женщинам. Семь эпизодов связаны с изнасилованиями, еще один – с домогательствами.

Три случая изнасилования относятся к 11 октября 2020 года, непозволительные прикосновения – ко 2 января 2021 года. Еще два изнасилования датируются 24 июля 2021 года, и еще два – 23 августа 2021-го.

Менди перешел в «Манчестер Сити» из «Монако» в 2017 году. За него заплатили 52 млн фунтов.