Интерес к Кокорину проявляет только один клуб – «Химки» (Corriere dello Sport)

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«Фиорентина» готова отпустить форварда Александра Кокорина в январское трансферное окно, однако столкнулась с отсутствием предложений по нему.

По данным Corriere dello Sport, интерес к 30-летнему нападающему проявил всего один клуб – «Химки».

Ранее стало известно, что «фиалки» готовы отдать российского игрока в аренду и платить часть его зарплаты.

Также сообщалось, что в «Химках» рассчитывают, что новичок клуба Павел Мамаев сможет убедить своего друга Кокорина перебраться в подмосковный клуб.

Кокорин в этом сезоне поучаствовал в 4 матчах за «Фиорентину» в чемпионате Италии. Его статистика – здесь.

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