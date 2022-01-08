Интерес к Кокорину проявляет только один клуб – «Химки» (Corriere dello Sport)

готова отпустить форварда в январское трансферное окно, однако столкнулась с отсутствием предложений по нему.

По данным Corriere dello Sport, интерес к 30-летнему нападающему проявил всего один клуб – .

Ранее стало известно, что «фиалки» готовы отдать российского игрока в аренду и платить часть его зарплаты.

Также сообщалось, что в «Химках» рассчитывают, что новичок клуба сможет убедить своего друга Кокорина перебраться в подмосковный клуб.

Кокорин в этом сезоне поучаствовал в 4 матчах за «Фиорентину» в чемпионате Италии. Его статистика – здесь.