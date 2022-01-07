Эмануэль Маммана: «Играть там, где я счастлив, – главное для меня. Деньги не имеют значения»

Бывший защитник , который расторг сегодня контракт с клубом, рассказал о своем возвращении в .

«Деньги на сегодняшний день имеют для меня наименьшее значение. Главное – играть там, где я счастлив.

У меня ничего не было в детстве, поэтому получать удовольствие, играя в футбол, и быть рядом с семьей и детьми – это единственное, что важно для меня сейчас.

Я был счастлив в «Ривер Плейт», появилась возможность вернуться, поэтому я даже не рассматривал другие предложения», – сказал Маммана.