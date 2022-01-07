«Зенит» и Маммана расторгли контракт

объявил об уходе защитника Эмануэля Мамманы.

Стороны достигли договоренности о прекращении трудового соглашения.

«Зенит» благодарит за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении петербуржцев.

Аргентинец присоединился к сине-бело-голубым в июне 2017 года. За «Зенит» защитник провел 41 матч, выиграл два титула чемпионов России и Кубок России.

Сезон-2020/21 и первую часть нынешнего сезона Маммана отыграл на правах аренды в .

Сообщалось, что 25-летний игрок перейдет в .