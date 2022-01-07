Маммана хотел покончить жизнь самоубийством после смерти родителей: «Я пошел на вокзал, но кто-то схватил меня и впечатал в стену. Благодарю его от всего сердца»

Бывший защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о попытке самоубийства из-за смерти родителей.

Мать аргентинца умерла, когда он был ребенком. Отец Мамманы умер, когда Эмануэлю было 15.

«Каждый, кому довелось потерять родителей, знает, как это тяжело. Я хотел покончить с собой, хотел сделать что-то безумное. Мою жизнь спас один человек.

Прошло два месяца, мне ничего не хотелось. Я пошел на вокзал (по требованию российского законодательства мы не можем опубликовать часть слов Мамманы о произошедшем – прим. Sports.ru).

Но кто-то схватил меня за воротник и впечатал в стену. Он отругал меня. Не знаю, кто этот человек, но я благодарю его от всего сердца.

Сегодня у меня есть семья, дети. Мои родители не хотели бы такого конца для меня», – сказал Маммана в эфире La Red.

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