«Ливерпуль» близок к покупке лучшего бомбардира «Порту» Луиса Диаса за 71,7 млн евро

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Полузащитник «Порту» Луис Диас Маруланда близок к переходу в АПЛ.

По сведениям журналиста Caracol Radio Сезара Аугусто Лондоньо, лучший бомбардир португальской команды будет приобретен «Ливерпулем». Сумма трансфера составит 60 млн фунтов (71,7 млн евро).

Таким образом, в борьбе за колумбийца мерсисайдцы опередят «Ньюкасл», также представивший свое предложение.

«Ливерпуль» стремится заключить сделку как можно скорее в связи с отъездом форварда Мохамеда Салаха и вингера Садьо Мане на Кубок Африки.

Ранее сообщалось, что отступные за футболиста «Порту» – 80 млн евро.

В текущем сезоне Луис Диас забил 12 голов за 15 матчей в чемпионате Португалии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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