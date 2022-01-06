«Ливерпуль» близок к покупке лучшего бомбардира «Порту» Луиса Диаса за 71,7 млн евро

Полузащитник «Порту» близок к переходу в .

По сведениям журналиста Caracol Radio Сезара Аугусто Лондоньо, лучший бомбардир португальской команды будет приобретен . Сумма трансфера составит 60 млн фунтов (71,7 млн евро).

Таким образом, в борьбе за колумбийца мерсисайдцы опередят , также представивший свое предложение.

«Ливерпуль» стремится заключить сделку как можно скорее в связи с отъездом форварда Мохамеда Салаха и вингера Садьо Мане на Кубок Африки.

Ранее сообщалось, что отступные за футболиста «Порту» – 80 млн евро.

В текущем сезоне Луис Диас забил 12 голов за 15 матчей в чемпионате Португалии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.