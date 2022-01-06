«Ливерпуль» близок к покупке лучшего бомбардира «Порту» Луиса Диаса за 71,7 млн евро

Полузащитник «Порту» Луис Диас Маруланда близок к переходу в АПЛ.
По сведениям журналиста Caracol Radio Сезара Аугусто Лондоньо, лучший бомбардир португальской команды будет приобретен «Ливерпулем». Сумма трансфера составит 60 млн фунтов (71,7 млн евро).
Таким образом, в борьбе за колумбийца мерсисайдцы опередят «Ньюкасл», также представивший свое предложение.
«Ливерпуль» стремится заключить сделку как можно скорее в связи с отъездом форварда Мохамеда Салаха и вингера Садьо Мане на Кубок Африки.
Ранее сообщалось, что отступные за футболиста «Порту» – 80 млн евро.
В текущем сезоне Луис Диас забил 12 голов за 15 матчей в чемпионате Португалии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.