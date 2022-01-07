«Барселона» осудила публикацию данных о зарплатах игроков и назвала суммы ошибочными

выступила с заявлением по поводу появившейся в испанских медиа информации о зарплатах футболистов клуба.

«Клуб не предоставлял данную информацию о зарплатах игроков, ее происхождение неизвестно.

В любом случае, суммы, указанные в этих сведениях, ошибочны и не соответствуют действительности. Что касается трех первых игроков из этого списка (речь о Жераре Пике, Серджи Бускетсе и Жорди Альбе – Прим. Sports.ru), то в этих сведениях указаны фиксированные суммы, хотя на самом деле они нефиксированные и, возможно, никогда не будут выплачены полностью.

Информация о том, что вышеупомянутая тройка игроков лишь согласилась на отсрочку 100% своей зарплаты, является ложью. Пике, Бускетс и Альба отказались от части своих зарплат, когда продлевали контракты прошлым летом.

Мы считаем, что публикация данных сведений некорректна, непрофессиональна и недобросовестна. Они касаются личных данных наших футболистов, которые должны храниться в строгой конфиденциальности», – говорится в заявлении «Барсы».

Пике получает в «Барсе» 28 млн евро в год до уплаты налогов, Бускетс – 23 млн, Умтити и Альба – по 20, Дембеле – 12