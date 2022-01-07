«Барса» не будет платить зарплату Коутиньо до конца сезона. Игрок пошел на понижение, а «Астон Вилла» взяла на себя оставшуюся сумму

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Стали известные новые финансовые детали перехода полузащитника Филиппе Коутиньо из «Барселоны» в «Астон Виллу».

Бирмингемский клуб арендовал 29-летнего хавбека до конца сезона с правом выкупа.

Ранее стало известно, что «Вилла» взяла на себя примерно 65 процентов зарплаты бразильца.

Однако «Барса» при этом не будет платить ему оставшиеся 35 процентов – игрок согласился на понижение зарплаты, что позволит каталонцам сэкономить.

Полузащитник получал в «Барселоне» 16 миллионов евро в год до уплаты налогов.

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