«Барса» не будет платить зарплату Коутиньо до конца сезона. Игрок пошел на понижение, а «Астон Вилла» взяла на себя оставшуюся сумму

Стали известные новые финансовые детали перехода полузащитника из «Барселоны» в .

Бирмингемский клуб арендовал 29-летнего хавбека до конца сезона с правом выкупа.

Ранее стало известно, что «Вилла» взяла на себя примерно 65 процентов зарплаты бразильца.

Однако «Барса» при этом не будет платить ему оставшиеся 35 процентов – игрок согласился на понижение зарплаты, что позволит каталонцам сэкономить.

Полузащитник получал в «Барселоне» 16 миллионов евро в год до уплаты налогов.