«Астон Вилла» арендовала Коутиньо у «Барсы» до конца сезона с правом выкупа

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«Астон Вилла» арендовала полузащитника Филиппе Коутиньо у «Барселоны».

29-летний хавбек проведет в бирмингемском клубе оставшуюся часть сезона.

Как сообщает пресс-служба «Барсы», в соглашение включено право выкупа игрока в конце сезона. Бразильцу еще предстоит пройти медосмотр и получить разрешение на работу.

«Астон Вилла» будет частично выплачивать зарплату 29-летнему игроку. В ближайшие часы он отправится в Бирмингем.

Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году. В сезоне-2019/20 бразилец выступал за «Баварию» на правах аренды.

В текущем сезоне атакующий полузащитник провел 16 матчей за «Барсу» во всех турнирах и забил 2 гола. Его статистика – здесь.

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