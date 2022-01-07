Видеотрансляция матча «Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах. 1:2 – Лайнер забил. Текстовый онлайн есть

В 18-м туре немецкой Бундеслиги принимает «Боруссию» из .

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Роберт Левандовски открыл счет на 18-й минуте, но Флориан Нойхаус и Штефан Лайнер еще до конца первого тайма вывели гостей вперед.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте доступна видеотрансляция.

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