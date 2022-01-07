Видеотрансляция матча «Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах. 1:2 – Лайнер забил. Текстовый онлайн есть

В 18-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» принимает «Боруссию» из Менхенгладбаха.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Роберт Левандовски открыл счет на 18-й минуте, но Флориан Нойхаус и Штефан Лайнер еще до конца первого тайма вывели гостей вперед.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте доступна видеотрансляция.
- Дата проведения
- 7 января, 22.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 18 Левандовски, 1:1 – 27 Нойхаус, 1:2 – 31 Лайнер.
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Бавария –
Ульрайх, Зюле, Павар, Забитцер, Рока (Ваннер, 75), Мусиала, Киммих, Мюллер, Левандовски, Гнабри, Тилльман (Копадо, 75).
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Боруссия М –
Зоммер, Лайнер (Херрманн, 79), Янчке (Байер, 67), Гинтер, Эльведи, Нетц, Крамер (Бенеш, 79), Нойхаус (Плеа, 67), Коне, Штиндль, Эмболо.
- Предупреждение:
- Штиндль (78).