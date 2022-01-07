Видеотрансляция матча «Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах. 1:2 – Лайнер забил. Текстовый онлайн есть

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В 18-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» принимает «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Роберт Левандовски открыл счет на 18-й минуте, но Флориан Нойхаус и Штефан Лайнер еще до конца первого тайма вывели гостей вперед.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте доступна видеотрансляция.

Бавария – Боруссия М 1:2 (второй тайм)
Дата проведения
7 января, 22.30, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Левандовски, 1:1 – 27 Нойхаус, 1:2 – 31 Лайнер.
БаварияУльрайх, Зюле, Павар, Забитцер, Рока (Ваннер, 75), Мусиала, Киммих, Мюллер, Левандовски, Гнабри, Тилльман (Копадо, 75).
Боруссия МЗоммер, Лайнер (Херрманн, 79), Янчке (Байер, 67), Гинтер, Эльведи, Нетц, Крамер (Бенеш, 79), Нойхаус (Плеа, 67), Коне, Штиндль, Эмболо.
Предупреждение:
Штиндль (78).

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