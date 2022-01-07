Дмитрий Губерниев: «Я единственный в стране футбольный обозреватель. Комментаторов много»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о своей работе на телевидении на футбольные темы.

«Я вижу, как к себе серьезно относятся футбольные комментаторы, поэтому умозрительно называю себя футбольным обозревателем.

Сейчас все мои эфиры после Лиги чемпионов на с Быстровым и Ловчевым – это подарок для коллег. По нам уже давно книжки пишут.

Я не просто люблю футбол, но и являюсь единственным в стране футбольным обозревателем. Комментаторов много, а обозреватель я один.

Назовите мне хоть одного. Их нет», – сказал Губерниев.