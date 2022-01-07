Кокорин сделал 2+1 в двусторонней игре «Фиорентины», прошедшей из-за переноса матча с «Удинезе»

Теги Удинезе Фиорентина Винченцо Итальяно серия А Италия Александр Кокорин Кристиано Бираги Футбол

«Фиорентина» 6 января не смогла сыграть против «Удинезе» в 20-м туре Серии А из-за того, что соперник находится на карантине после вспышки коронавируса и не прибыл на стадион.

Команда Винченцо Итальяно получила возможность провести двусторонний тренировочный матч, и он завершился со счетом 3:3.

Форвард Александр Кокорин попал в состав одной из команд и сумел поучаствовать во всех трех ее голах. Он сделал дубль и отдал результативную передачу защитнику Кристиано Бираги.

В текущем сезоне россиянин сыграл за «Фиорентину» в пяти официальных матчах, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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