Моуринью велел фанатам «Ромы» прекратить скандировать расистскую кричалку о Златане во время матча с «Миланом»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью велел болельщикам команды прекратить исполнять песню дискриминационного содержания во втором тайме игры 20-го тура Серии А с «Миланом» (1:3).

По ходу матча фанаты римлян, прибывшие на «Сан-Сиро», начали распевать расистскую песню о нападающем «россонери» Златане Ибрагимовиче. Португальский тренер, услышав это, сказал болельщикам прекратить, что они сразу и сделали, передает Football Italia со ссылкой на DAZN.

Примечательно, что спустя несколько минут после инцидента Ибрагимович сделал голевую передачу форварду Рафаэлу Леау, забившему третий мяч «Милана».

Златан о детстве: «Меня ненавидели. В школе все были блондины, а я – темный, с большим носом. Родители других детей просили выгнать меня из команды»

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