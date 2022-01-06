Моуринью велел фанатам «Ромы» прекратить скандировать расистскую кричалку о Златане во время матча с «Миланом»

Главный тренер «Ромы» велел болельщикам команды прекратить исполнять песню дискриминационного содержания во втором тайме игры 20-го тура Серии А с (1:3).

По ходу матча фанаты римлян, прибывшие на , начали распевать расистскую песню о нападающем «россонери» . Португальский тренер, услышав это, сказал болельщикам прекратить, что они сразу и сделали, передает Football Italia со ссылкой на DAZN.

Примечательно, что спустя несколько минут после инцидента Ибрагимович сделал голевую передачу форварду Рафаэлу Леау, забившему третий мяч «Милана».

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