«Краснодар» контактировал с экс-тренером «Ромы» и «Шахтера» Фонсекой. Еще один кандидат – Ди Франческо

Теги премьер-лига Россия Краснодар Эузебио Ди Франческо Паулу Фонсека Матч ТВ Футбол

«Краснодар» рассматривает двух иностранцев на пост главного тренера команды.

Речь идет о бывшем тренере «Ромы» и «Шахтера» Паулу Фонсеке и Эузебио Ди Франческо, последним местом работы которого была «Верона», сообщает «Матч ТВ».

«Быков» привлекает, что оба специалиста – приверженцы атакующего футбола.

Отмечается, что первые контакты с Фонсекой уже состоялись. Португалец был воодушевлен интересом со стороны «Краснодара». Кандидатура Ди Франчеко пока на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» предложил экс-тренеру «Лейпцига» Маршу возглавить клуб.

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