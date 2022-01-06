«Краснодар» контактировал с экс-тренером «Ромы» и «Шахтера» Фонсекой. Еще один кандидат – Ди Франческо

рассматривает двух иностранцев на пост главного тренера команды.

Речь идет о бывшем тренере «Ромы» и «Шахтера» и , последним местом работы которого была «Верона», сообщает .

«Быков» привлекает, что оба специалиста – приверженцы атакующего футбола.

Отмечается, что первые контакты с Фонсекой уже состоялись. Португалец был воодушевлен интересом со стороны «Краснодара». Кандидатура Ди Франчеко пока на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» предложил экс-тренеру «Лейпцига» Маршу возглавить клуб.