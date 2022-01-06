«Краснодар» предложил экс-тренеру «Лейпцига» Маршу возглавить клуб

провел переговоры с бывшим тренером «Лейпцига» по поводу работы в клубе, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на немецкий источник, близкий к тренеру.

«Руководство клуба переговорило с Маршем. Ответа тренер еще не дал», – сказал источник.

Последним местом работы Марша был немецкий «Лейпциг», из которого он был уволен в декабре 2021 года. Его преемником стал экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Марш также работал в «Зальцбурге», «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Монреале».

«Краснодар» находится без главного тренера после увольнения Виктора Гончаренко, который руководил командой с апреля 2021 года.